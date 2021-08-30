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طالبان تحتفل بنصرها بعد سيطرتها على مطار كابل وانسحاب آخر جندي أمريكي

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احتفلت حركة طالبان بخروج القوات الأمريكية من أفغانستان بإطلاق طلقات نارية في محيط مطار كابل الدولي ليلة الإثنين الثلاثاء.

المصدر: RT

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