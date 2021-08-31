شاهد.. انهيار أرضي يزيل المنازل في الصين
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تسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة بانهيار عدد من المنازل في مقاطعة تشينغكو ببلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين اليوم الاثنين.
المصدر: CCTV
تسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة بانهيار عدد من المنازل في مقاطعة تشينغكو ببلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين اليوم الاثنين.
المصدر: CCTV
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