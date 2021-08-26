في مشهد نادر.. تساقط الثلوج في صحراء أتاكاما في تشيلي
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شهدت مدينة السلفادور التشيلية الواقعة في عمق صحراء أتاكاما تساقط الثلوج التي غطت مساحة شاسعة من الأرض.
وأظهرت صور من المنطقة سيارات مغطاة بالجليد وأطفالا يلعبون في الثلج في منطقة لا تتساقط فيها سوى بضعة ميليمترات من الأمطار كل عام.
وتعتبر صحراء أتاكاما أكثر بقاع العالم جفافا، بمتوسط 12 إلى 16 مم من الأمطار سنويا.
المصدر: أ.ب.
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