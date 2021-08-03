الحكم على عجوز ألماني بإخفاء دبابة في منزله

دانت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء عجوزا يبلغ من العمر 84 عاما بحيازة أسلحة غير قانونية من بينها دبابة "بانزر" ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد وأسلحة أخرى من الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ بأن القضاء حكم على المتقاعد بالسجن 14 شهرا مع وقف التنفيذ ودفعه غرامة قدرها 250 ألف يورو (300 ألف دولار).

كما قضت المحكمة ببيع الدبابة التي تزن 45 طناً والمدفع المضاد للطائرات إلى متحف أو جامع تحف خلال العامين المقبلين.

واكتشفت السلطات الترسانة العسكرية غير القانونية في الطابق السفلي لمنزل المتقاعد الألماني خلال مداهمة عام 2015.

المصدر: AP