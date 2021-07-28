بالفيديو.. متهم بجريمة قتل يهاجم موظفا داخل المحكمة في الولايات المتحدة

نشرت "اسوشيتد برس" فيديو يظهر رجلا وهو يقوم بضرب موظف في المحكمة، كان يحاول تقييد يديه بعد إدانته بقتل محقق شرطة سان أنطونيو.

وجاء في تقرير الوكالة أن المحلفين في المحكمة ناقشوا لمدة 25 دقيقة قضية أوتيس ماكين المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 بإطلاق النار على المحقق بنيامين ماركوني، وقرروا بإدانته. وبعد ذلك قام ماكين بضرب موظف المحكمة قبل أن يدفعه العديد من الضباط إلى غرفة مجاورة. وذكرت الوكالة أن المدعين يسعون لفرض عقوبة الإعدام بحق ماكين.

المصدر: أ.ب.