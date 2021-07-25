تضارب الأنباء حول وفاة شخصين بعد انقطاع الكهرباء في مستشفى بالأردن

تضاربت الأنباء حول وفاة شخصين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أحد المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا بالعاصمة الأردنية عمّان.

وتجمع أقارب المتوفين خارج المستشفى كما وضع المسؤولون الأمنيون حواجز لمنعهم من دخول المشفى.

وزار وزير الصحة الأردني فراس الهواري المستشفى وأكد وفاة مريضين، لكنه قال إن الوفاة الأولى سجلت قبل 20 دقيقة من انقطاع التيار الكهربائي والثانية بعد ساعة ونصف، مشيرا إلى وجود 60 حالة في المستشفى جميعها بوضع مستقر.

وقال إن المسؤولين يحققون في أسباب الوفيات ومدى المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ماس كهربائي.

المصدر: وكالات