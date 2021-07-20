روسيا تنشر قوات مدرعة على حدود أفغانستان

تحركت قوات روسية مدرعة قوامها الدبابات نحو ميدان التدريب "حرب ميدون" على الحدود الطاجيكية مع أفغانستان، في إطار مناورات تكتيكية لقوات القاعدة الروسية "201" المرابطة في طاجيكستان.

وستجري روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان مناورات عسكرية مشتركة على الحدود الأفغانية الطاجيكية بين الـ5 والـ10 من أغسطس المقبل.

ويأتي هذا التحرك على خلفية اضطراب الوضع في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية، وفي إطار التزام روسيا بحماية حدود طاجيكستان في إطار معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وبيلاروس وقرغيزيا وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان.

المصدر: وكالات