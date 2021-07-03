شاهد لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي لأحد مواقع الفصائل الفلسطينية في غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء يوم السبت غارات جوية استهدفت مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحماس ومنصة لإطلاق الصواريخ ردا على إطلاق البالونات الحارقة، مهددا بمواصلة هجماته.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أربع غارات على موقع في مستوطنة نتساريم سابقا جنوبي غربي مدينة غزة، كما شنت ثلاث غارات على موقع في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة على أرض زراعية في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة وموقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.

المصدر: RT