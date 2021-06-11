التقاط صورة جماعية لزعماء مجموعة السبع الكبرى على شاطئ خليج كاربيس

تجمع قادة الدول السبع الكبرى لالتقاط صورة جماعية على شاطئ خليج كاربيس يوم الجمعة قبيل انطلاق القمة في كورنوال ببريطانيا.

وأصبحت المناظر الخلابة في خليج كاربيس، خلفية لالتقاط الصورة، فيما باتت الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أعضاء القمة بعيدة عن الأنظار.

وكانت مدمرة تابعة للبحرية الملكية رست في الخليج فيما طوق عناصر الشرطة المسلحة والقناصة المنتجع الساحلي حيث يجتمع قادة الدول السبع الكبرى لأول مرة منذ عامين.

المصدر: AP