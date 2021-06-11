العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية في سيفاستوبل عن العثور على 243 قذيفة متفجرة من الحرب العالمية الثانية بالقرب من كيب فيولنت في قاع خليج جيلزوفايا بشبه جزيرة القرم.

ورفع الغواصون المختصون جميع المكتشفات الخطرة من القاع وتم نقلها إلى ساحة التدريب الخاصة حيث نظمت عملية إتلافها عبر التفجير المتحكم به. قذائف مدفعية وفتائل وألغام هاون.تم إتلافها والقضاء على قذائف المدفعية والصمامات وألغام الهاون بالتفجير المنظم.

ومن بين الذخائر المتفجرة التي تم العثور عليها قذائف مدفعية وأجهزة تفجير وألغام هاون.

المصدر: رابتلي