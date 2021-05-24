روسيا تسلم الجيش الصربي معدات وآليات عسكرية

سلمت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، دفعة من المدرعات العسكرية والآليات الثقيلة إلى الجيش الصربي في مدينة نيس، وذلك في إطار التعاون العسكري التقني بين موسكو وبلغراد.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن القوات المسلحة الصربية تتسلم من روسيا دبابات متطورة من طراز "تي-72 أم أس" إلى جانب مركبات استطلاع مدرعة من طراز "بي أر دي إم - 2إم"، مضيفا أن هذه المعدات ستعزز القدرات القتالية للجيش الصربي وستساهم في إنجاز مهام حماية سيادة ووحدة أراضي صربيا.

المصدر: رابتلي