بالفيديو.. اشتباكات في مدينة الفنيدق المغربية قرب الحدود مع إسبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfrv
اندلعت اشتباكات بالقرب من الحدود المغربية الإسبانية يوم الأربعاء 19 مايو فيما حاولت قوات الأمن المغربية تفريق حشود المهاجرين "المحتملين".
وتم نشر الشرطة والقوات في مدينة الفنيدق المغربية لمنع وصول الحشود من عبور الحدود في إلى مدينة سبتة الإسبانية. وتجمع العشرات من الشبان في وسط المدينة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم وإبعادهم في نهاية المطاف.
يذكر أن نحو 8000 شخص، حسب وكالة "اسوشيتد برس"، عبروا إلى سبتة من المغرب في اليومين الماضيين في تدفق غير مسبوق.
المصدر: AP