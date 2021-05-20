 
مباشر

بالفيديو.. اشتباكات في مدينة الفنيدق المغربية قرب الحدود مع إسبانيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfrv

اندلعت اشتباكات بالقرب من الحدود المغربية الإسبانية يوم الأربعاء 19 مايو فيما حاولت قوات الأمن المغربية تفريق حشود المهاجرين "المحتملين".

إقرأ المزيد
"رويترز": الشرطة المغربية تشتبك مع مهاجرين قرب جيب سبتة الإسباني

وتم نشر الشرطة والقوات في مدينة الفنيدق المغربية لمنع وصول الحشود من عبور الحدود في إلى مدينة سبتة الإسبانية. وتجمع العشرات من الشبان في وسط المدينة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم وإبعادهم في نهاية المطاف. 

يذكر أن نحو 8000 شخص، حسب وكالة "اسوشيتد برس"، عبروا إلى سبتة من المغرب في اليومين الماضيين في تدفق غير مسبوق.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا