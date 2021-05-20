بالفيديو.. اشتباكات في مدينة الفنيدق المغربية قرب الحدود مع إسبانيا

اندلعت اشتباكات بالقرب من الحدود المغربية الإسبانية يوم الأربعاء 19 مايو فيما حاولت قوات الأمن المغربية تفريق حشود المهاجرين "المحتملين".

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وتم نشر الشرطة والقوات في مدينة الفنيدق المغربية لمنع وصول الحشود من عبور الحدود في إلى مدينة سبتة الإسبانية. وتجمع العشرات من الشبان في وسط المدينة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم وإبعادهم في نهاية المطاف.

يذكر أن نحو 8000 شخص، حسب وكالة "اسوشيتد برس"، عبروا إلى سبتة من المغرب في اليومين الماضيين في تدفق غير مسبوق.

المصدر: AP