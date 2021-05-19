"رويترز": الشرطة المغربية تشتبك مع مهاجرين قرب جيب سبتة الإسباني

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الأمن المغربية اشتبكت مع مئات المهاجرين في بلدة الفنيدق قرب جيب سبتة الإسباني مساء اليوم الأربعاء، وأن الجانبين تبادلا الرشق بالحجارة.

وتحدى مئات المهاجرين إجراءات أمنية مشددة لمحاولة الوصول لجيب سبتة الإسباني اليوم الأربعاء، بينما واصلت إسبانيا طرد آلاف وصلوا إليه عبر السباحة أو التسلق على مدى اليومين الماضيين.

وقالت السلطات الإسبانية إنها تمكنت من طرد نحو ثلثي ما يقرب من ثمانية آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول للجيب خلال اليومين الماضيين ومن بينهم أطفال دون رفيق لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات.

وقال كثيرون ممن أعيدوا إنهم مصرون على التوجه إلى سبتة مجددا.

واتهم خوان خيسوس فيفاس رئيس بلدية سبتة في البداية الرباط بالإخفاق في حراسة جانبها من الحدود، في رد محتمل على استقبال إسبانيا سرا لزعيم جبهة "البوليساريو" لتلقي العلاج.

المصدر: "رويترز"