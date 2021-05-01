مراسم تشييع الأمير محمد بن طلال بمشاركة العاهل الأردني

حضر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وعدد محدود من العائلة المالكة، اليوم الجمعة، مراسم تشييع الأمير محمد بن طلال، في قصر رغدان بالعاصمة عمّان، عقب وفاته في اليوم السابق.

وتوفي الأمير محمد، الشقيق الأصغر للملك حسين الراحل، الذي تولى منصب ولي العهد لمدة 10 سنوات، يوم الخميس عن عمر يناهز الواحد والثمانين عاما.

وكان الأمير الراحل قد شغل عدة مناصب رفيعة في النظام الملكي الأردني، بما في ذلك منصب الممثل الشخصي للملك الحالي عبد الله الثاني، الذي خلف والده الملك حسين بعد وفاته في عام 1999.

المصدر: AP