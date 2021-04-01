روسيا.. مصادرة كميات غير مسبوقة من الأسلحة في منزل مطلق النار بضواحي موسكو

نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو من داخل المنزل المحروق العائد لمطلوب أطلق النار على رجال الأمن أمس الثلاثاء، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وعثر رجال لأمن داخل التصميمات الداخلية الفاخرة للمنزل على مستودع كبير للأسلحة والذخائر.

ووصلت الشرطة يوم الثلاثاء إلى منزل لتفتيشه على خلفية شبهات بضلوع صاحبه في تداول الأسلحة، إلا أن المشبوه تحصن في منزله وأطلق النار على الرجال الأمن، مما دفعهم إلى اقتحام منزله، حيث لاقى حتفه.

المصدر: وكالات