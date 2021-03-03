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لحظة تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

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نشر التحالف العربي بقيادة السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الأراضي السعودية يوم الثلاثاء.

وعلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" في موقعها "تويتر" على الفيديو: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة". 

المصدر: "تويتر"

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