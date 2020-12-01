شاهد.. إخراج فرنسي يزن 300 كغ بآلة رافعة من منزله بعد مكوث بالبيت دام عاما كاملا

وضعت السلطات في مدينة بيربينيان بجنوب فرنسا، كل إمكانيتها من أجل إنقاذ مواطن عالق في بيته منذ عام بسبب ضخامة جسده ووزنه الذي بلغ نحو 300 كلغ.

وسخرت السلطات الفرنسية في المدينة آالة رافعة وفريق طوارئ من أجل إنقاذ المواطن العالق في بيته منذ عام كامل.

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وفي التفاصيل، علق آلان البالغ من العمر 50 عاما في منزله بسبب ضخامة جسده ووزنه الذي بلغ نحو 300 كلغ.

وما كان حلم آلان، الذي يعاني من عدة اختلالات صحية، ليتحقق لولا تدخل محاميه ورفعه دعوى قضائية وبدعم "رابطة مكافحة السمنة"، ليجبر السلطات المعنية على مباشرة التحضيرات اللوجستية.

واضطرت السلطات لاقتلاع جزء من واجهة شقة آلان الخارجية واخراجه إلى الشارع بواسطة آلة رافعة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية