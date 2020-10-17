شاهد.. تجربة ناجحة تحاكي الهبوط على سطح القمر

نجحت شركة "بلو أوريجن" التابعة لمؤسس أمازون الملياردير الأمريكي جيف بيزوس في اختبار صاروخ "نيو شيبرد" وهو عبارة عن مركبة فضائية مزودة بتكنولوجيا الهبوط على سطح القمر.

ومن المقرر استخدام المركبة في نقل السائحين إلى الفضاء.

وتمكنت كبسولة الدفع الرئيسية "نيو شيبرد" من تجاوز سرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال أقل من دقيقتين ونصف، وصلت فيها إلى ارتفاع 106 كيلومترات ثم هبطت عموديا على المنصة باستخدام محركات عكسية، وأتمت عملية الهبوط بدقة متناهية، رغم أنها محملة بوزن يحاكي الوزن المقترح للصاروخ أثناء إطلاقه في المستقبل.

المصدر: وكالات