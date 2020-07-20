 
مباشر

كاني ويست يجهش في البكاء أمام الناخبين: والدي لم يكن يرغب بولادتي

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocn2

أجرى مغني الراب كاني ويست، الذي تسجل كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الأحد أول فعالية في حملته الانتخابية، في ولاية كارولينا الجنوبية.

وخرج ويست لمقابلة أنصاره، وقد حلق الجزء الخلفي من رأسه، وعليه سترة واقية من الرصاص عليها عبارة " Security"(الأمن).

وتحدث ويست، خلال اللقاء، عن التجارة الدولية وحقوق الترخيص والإجهاض. وقال أيضا إن والده، لم يكن يرغب إنجاب طفل، لكن والدته أنقذت حياته.

المصدر: RT

 

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا