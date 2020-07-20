كاني ويست يجهش في البكاء أمام الناخبين: والدي لم يكن يرغب بولادتي

أجرى مغني الراب كاني ويست، الذي تسجل كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الأحد أول فعالية في حملته الانتخابية، في ولاية كارولينا الجنوبية.

وخرج ويست لمقابلة أنصاره، وقد حلق الجزء الخلفي من رأسه، وعليه سترة واقية من الرصاص عليها عبارة " Security"(الأمن).

وتحدث ويست، خلال اللقاء، عن التجارة الدولية وحقوق الترخيص والإجهاض. وقال أيضا إن والده، لم يكن يرغب إنجاب طفل، لكن والدته أنقذت حياته.

المصدر: RT