تعرف على فيروس كورونا تحت المجهر

نشر الباحثون الروس من مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" صورا مجهرية لفيروس كورونا المستجد.

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والتقطت الصور من خلال المجهر الإلكتروني النافذ الذي استخدم التلوين السلبي وهي الطريقة المتبعة غالبا في التشخيص المجهري لتبين عينة رقيقة مع سائل غير شفاف ضوئيا. ويبلغ حجم الجسيمات فيها 100-120 نانومترا.

كما أعلن اليوم عن نجاح المتخصصين بمعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية في فك شيفرة الجينوم الوراثي الكامل لفيروس كورونا سارس ( SARS-CoV-2 ) من مريض بفيروس كورونا ( COVID-19) .

المصدر: وكالات