العلماء الروس ينجحون في فك شفرة الجينوم الكامل لفيروس كورونا

نجح المتخصصون بمعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية في فك شفرة الجينوم الوراثي الكامل لفيروس كورونا سارس ( SARS-CoV-2 ) من مريض بفيروس كورونا ( COVID-19) .

وصرح مدير معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف)، دميتري ليوزنوف، بأن التحليل الجيني التشغيلي لفيروسات كورونا سارس ( SARS-CoV-2 ) أمر بالغ الأهمية لفهم تطور فيروس كورونا المستجد، وديناميكية انتشاره. وتابع ليوزنوف: "إن فيروس كورونا المستجد جديد بالنسبة لنا، لذلك فمن المهم أن نكون قادرين على تحديد مسار انتشاره ودخوله إلى أراضينا، وتحوره. وستساعد هذه المعلومات حتما في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات الخاصة بهذا الفيروس الجديد".

وقد أودعت البيانات الجديدة من قبل الباحثين في قاعدة البيانات الدولية EpiCoV GISAID التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية ورواد البحث العلمي، لرصد التطور العالمي لفيروس كورونا.

المصدر: RT