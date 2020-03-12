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كورونا .. طائرة قطرية تعود فارغة إلى الدوحة

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كورونا .. طائرة قطرية تعود فارغة إلى الدوحة
Reuters REGIS DUVIGNAU
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تظهر لقطات تم تصويرها يوم الأربعاء، طائرة خالية من الركاب، تابعة للخطوط الجوية القطرية، متجهة من جاكرتا إلى العاصمة القطرية الدوحة

وذلك بعد إعلان إندونيسيا وفاة أول شخص بفيروس كورونا القاتل. وقالت وزارة الصحة الإندونيسية أن الضحية الأولى لفيروس كورونا هي امرأة أجنبية تبلغ من العمر 53 عاماً، تُوفيت في جزيرة بالي. 

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