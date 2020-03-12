تظهر لقطات تم تصويرها يوم الأربعاء، طائرة خالية من الركاب، تابعة للخطوط الجوية القطرية، متجهة من جاكرتا إلى العاصمة القطرية الدوحة

كورونا .. طائرة قطرية تعود فارغة إلى الدوحة

تظهر لقطات تم تصويرها يوم الأربعاء، طائرة خالية من الركاب، تابعة للخطوط الجوية القطرية، متجهة من جاكرتا إلى العاصمة القطرية الدوحةhttps://t.co/roJktBhbFc#فيديو#قطر#الدوحة#كوروناpic.twitter.com/Iwc9HpyJ1r — RT Arabic (@RTarabic) March 12, 2020

وذلك بعد إعلان إندونيسيا وفاة أول شخص بفيروس كورونا القاتل. وقالت وزارة الصحة الإندونيسية أن الضحية الأولى لفيروس كورونا هي امرأة أجنبية تبلغ من العمر 53 عاماً، تُوفيت في جزيرة بالي.