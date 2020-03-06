شاهد.. صحن الطواف بالكعبة خال من المصلين

قامت السلطات السعودية بإخلاء المصلين من صحن الكعبة لإجراء التعقيمات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إغلاق الحرمين الشريفين، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا ".

وأضافت أن صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة سيغلقان طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضحت أن الإجراءات الوقائية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي بما فيه الروضة الشريفة، ومقبرة البقيع.

المصدر: وكالات