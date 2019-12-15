عراقيون "ينتقمون" من ترامب وقادة خليجيين على طريقتهم الخاصة

تجمع مئات الأشخاص أمس السبت وسط بغداد احتجاجا على العقوبات الأمريكية التي استهدفت 4 عراقيين، بينهم 3 من قادة الحشد الشعبي ورجل أعمال.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المحتجين وهم يدوسون أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل بأرجلهم، ملوحين بالأعلام العراقية. كما نصبوا "مشانق رمزية" لعدد من القادة الخليجيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران وحلفائها في العراق من "رد حاسم"، على خلفية استهداف قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية، كان آخرها هجوم صاروخي على قاعدة قرب مطار بغداد.

المصدر: رابتلي