شاهد.. خطف بندقية من مجند في مصر وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين في الشارع

ظهر فيديو لقيام شخص "مضطرب نفسيا" بخطف بندقية آلية من مجند في القاهرة، وإطلاق النار بشكل عشوائي في الشارع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

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ونقل مراسل RT عن مصدر تأكيده أن الواقعة حدثت في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بالعاصمة القاهرة، وأطلق المواطن النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من النجدة، يفيد بإصابة عدد من المواطنين على يد مجهول تمت مطاردته وضبطه.

المصدر: RT