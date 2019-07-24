مصر.. مواطن يخطف بندقية من مجند ويطلق النار بشكل عشوائي في الشارع ويوقع إصابات

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن شخصا "مضطربا نفسيا"، خطف بندقية آلية من مجند وأطلق النار بشكل عشوائي في الشارع.

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وأكد المصدر وفقا لمراسل RT، أن الواقعة حدثت في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بالعاصمة القاهرة، وأطلق المواطن النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من النجدة، يفيد بإصابة عدد من المواطنين على يد مجهول تمت مطاردته وضبطه.

المصدر: RT