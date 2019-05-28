شاحنات روسية لا تقهر.. مغامرة ساحلية ورمال ألزج من الطين

اضطرت عدة شاحنات من نوع "كاماز" لشق طريقها عبر مياه مضيق بحري هائج، خلال عاصفة بحرية ضربت جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وأكد بعض مستخدمي مواقع التواصل ممن شاهدوا فيديو عبور الشاحنات، أن هذا الطريق كان الوحيد الممكن للوصول إلى مخيم لصيد السمك، بلوغه مستحيل قبل انحسار مياه البحر الهائجة، لافتين إلى أن هذه العقبات لا تقف على طريق "كاماز" ذات الاستخدامين العسكري والمدني بنسختين.

المصدر: قناة "زفيزدا"