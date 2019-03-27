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الحرس الثوري الإيراني يفجر أنبوبا لتصريف مياه السيول

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الحرس الثوري الإيراني يفجر أنبوبا لتصريف مياه السيول
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فجر الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء أنبوبا لتصريف المياه في طريق تشارقلي بمدينة كميشان في محافظة كلستان لتفريغ مياه الفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقتل 25 شخصا فيما أصيب العشرات بسبب السيول الجارفة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة في عدة محافظات إيرانية منذ يوم الاثنين، بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

المصدر: RT

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