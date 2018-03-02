السياح الروس يتدفقون إلى تونس

توقعت السلطات التونسية أن يصل عدد السياح الروس المتوجهين إلى تونس 600 ألف سائح قبل نهاية عام 2018.

وصرّحت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي لوكالة تاس الروسية، عشية زيارة العمل التي ستقوم بها إلى موسكو، "نتوقع أن نستقبل في تونس من 550 إلى 600 ألف سائح روسي نهاية في هذا العام، بنسبة أعلى من العام السابق بمقدار 6%، ولدينا كافة الموارد لتحقيق هذا الهدف".

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وقد استخدمت وزارة السياحة التونسية جميع الإمكانيات والاستراتيجيات اللازمة لجذب المزيد من السياح الروس، وأهمها استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة في الكشف عن كل ما هو مفضل لدى السائحين الروس على اختلافهم.

وأكدت اللومي على أن السلطات التونسية تضع أمن وسلامة السياح، في أعلى سلم أولوياتها، وتستخدم مواردها البشرية والتقنية لتحقيق ذلك.

المصدر: تاس

خالد ظليطو