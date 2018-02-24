أشهر 10 مناطق سياحية في روسيا
نشرت وكالة الإحصائيات الروسية "تورستات"، قائمة تتضمن 10 أقاليم روسية تصدرت وجهات السياحة الداخلية للسائحين الذين بلغ عددهم 56,5 مليون عام 2017.
إقليم كراسنودار
المشهور بمصحاته ومنتجعاته وشواطئه وجباله وامتداده على سواحل البحر الأسود وبحر آزوف، ومن أهم مدنه الساحلية قبلة السياح سوتشي وغيلينجيك وتوابسيه وأنابا.
مقاطعة موسكو
المتكونة من المدن المحيطة بالعاصمة الروسية والمشهورة بأديرتها التاريخية كسيرغي بوساد وهذه المقاطعة تتمتع أيضا بمناظرها الطبيعية وأوابدها التاريخية ومن أشهر مدنها، مدن الحزام الذهبي في روسيا، التي تقع على ضفاف أنهار دوبنا وإيسترا وكليازما ونارا وبروتفا.
جمهورية القرم
تمتد شواطئ جزيرة القرم حوالي 500 كيلومترا وتتميز بتنوعها الرملي والصخري. ويتمتع هذا الإقليم بمدنه الساحلية السياحية الشهيرة مثل يالطا وألوشتا ويفباتوريا وكيرتش. وتتنوع في هذه المنطقة منتجعات سياحية مختلفة تتدرج بين البسيطة والفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم.
إقليم بريموريه
المشهور بغناه بالمعادن الطبيعية المختلفة ومصانع التعدين وتعد مدينة فلاديفوستوك جوهرة هذا الإقليم وعاصمته الثقافية والاقتصادية والسياحية. كما يتمتع هذا الإقليم بمحمياته الطبيعية الغنية وبقربه من بلدان دول شرق آسيا والمحيط الهادئ.
مقاطعة فلاديمير
وتعد مدينة فلاديمير مركز المقاطعة وأشهر الأماكن السياحية التاريخية في روسية. فقد كانت المدينة عاصمة لإمارة فلاديمير التي ذاع صيتها مابين القرنين 12 والـ 14 . ومن أشهر مدن المقاطعة أيضا مدينة سوزدل التي تدخل ضمن مدن الحزام الذهبي في روسيا.
مقاطعة ياروسلافل
تمتاز هذه المقاطعة بغناها الثقافي التاريخي الذي يمتد لآلاف السنين ويحتوي على 5 آلاف موقع ثقافي تراثي و300 متحف. ويفتخر هذا الإقليم باحتوائه على 4 مدن من أصل 8 التي تدخل في مدن الطوق الذهبي الروسي، وهي ياروسلافل ورستوف فيليكي وأوغليتش وبيريسلافل-زاليسكي.
جمهورية تترستان
يوجد على أراضي هذه الجمهورية الروسية موقعان للتراث العالمي مدونان في منظمة اليونسكو في قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي. ويعد كرملين مدينة كازان عاصمة الجمهورية ( أكثر من 1000 عام) أكبر مثال حي على السياسة الثقافية للدولة الروسية رمز التعايش السلمي بين الديانتين الرئيسيتين للجمهورية الإسلام والمسيحية.
مقاطعة فولوغدا
اوتشتهر بمدينة فولغدا، التي تعد من المدن التاريخية الهامة لاحتوائها على 224 معلما تاريخيا معماريا وثقافيا شهيرا. وهي واحدة من المراكز الثقافية المميزة في شمال روسيا واشتهرت بعمارتها الخشبية التقليدية.
منطقة تيومين
تعد جزءا من إقليم الأورال في الاتحاد الروسي وتعتبر المنطقة الرئيسية للنفط والغاز في روسيا وأحد أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم.
منطقة سفيردلوفسك
يعد من مناطق إقليم الأورال الذي تتمركز فيه أهم المناطق الصناعية في روسيا لتعدين الحديد ومصانع اليورانيوم ومختلف الآلات الصناعية.وتعد مدينة يكاتيرينبورغ العاصمة الإدارية والسياحية لإقليم الأورال.
المصدر: فيستي
خالدج ظليطو