"جاك وروز" ينقذان شابة من موت محتم!

ساعد بطلا فيلم تايتانيك كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو شابة مصابة بالسرطان على تلقي العلاج، عقب رفضها الشجاع سابقا لإجهاض طفلتها لكي تتعالج من السرطان.

وأخّرت جيما نوتال، من روسنديل في لانكشاير، علاج السرطان حتى تلد طفلتها بينيلوب التي تبلغ حاليا 3 سنوات، حيث علمت بإصابتها بسرطان المبيض ورفضت الأدوية التي من شأنها إنهاء الحمل.

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وعلى الرغم إنجاب طفلتها بينلوب في الأسبوع 26 من حملها، إلا أن حالة البريطانية نوتال (29 عاما) الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، بعد انتشار السرطان في عنق الرحم، ما جعل مسألة إنقاذ حياتها أمرا صعبا على الأطباء الذين قدروا ما تبقى من حياتها بـ 6 إلى 12 شهرا.

وتمكن الأطباء من إزالة ورم المبيض بعد الولادة، ثم خضعت السيدة البريطانية للعلاج الكيميائي، إلا أن الورم عاد بعد عام واحد فقط.

وفي ذلك الوقت، قرأت أم نوتال عن العلاج المناعي الذي يعزز الدفاعات الطبيعية للجسم والمتاحة في عيادة ألمانية، ولأن هذا العلاج مكلف للغاية باعت الأم هيلين (56 عاما) منزلها، وبدأت حملة على الإنترنت لجمع التبرعات من أجل تغطية تكاليف العلاج، والتي تبلغ 33 ألف جنيه إسترليني.

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وفي شهر مايو الماضي، توجهت نوتال إلى ألمانيا لبدء 6 جلسات علاجية، وهي لا تملك سوى تكلفة جلسة واحدة. وفي يوليو، تلقت هيلين رسالة إلكترونية من كيت وينسلت تقول فيها إنها ستقدم لابنتها الدعم، وقد اتصلت بدي كابريو لمساعدتها في ذلك.

وقد ساعد الثنائي وينسلت ودي كابريو في إنقاذ حياة نوتال من خلال إقامة مزاد علني على مدى ثلاثة أيام سمي نسبة لشخصياتهم في فيلم تايتانيك "جاك وروز"، لجمع التبرعات من أجل أن تتمكن نوتال من إكمال علاجها في عيادة "wonder clinic" بألمانيا، وهذا ما حدث، إذ تخلصت الشابة من السرطان في غضون 6 أشهر.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني