فيسبوك يتصرف بعقلية القرن الـ 19!

حذف مسؤولو شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا شبه عارية لقبائل بابوا (غينيا الجديدة)، وأغلقوا حساب سليل عالم الأنثروبولوجيا والمستكشف الروسي الشهير ميكلوخو- ماكلاي.

وقال نيكولاي حفيد العالم الروسي: "لم يسمحوا لي بالدخول إلى الحساب وحذروني من الصور المنشورة فيه عن قبائل بابوا التي لا تتناسب حسب قولهم مع سياسة فيسبوك، فاضطررت لتغيير كلمة السر وحذفت الصورة المنشورة على الحساب، والتي التقطتها أثناء الرحلة الاسكشافية إلى بابوا في غينيا الجديدة عام 2017".

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وبرر مسؤولو الشبكة الاجتماعية تصرفهم هذا بأن موقعهم يحظر استخدام الصور العارية، حتى تلك التي لا تدل على أي إيحاءات جنسية مهما كان السبب ومن ضمنها الصور المنشورة لغايات فنية وطبية.

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يذكر أن فيسبوك كرر بهذا التصرف نفس الحادثة التي وقعت منذ 130 عاما (العام 1886)، في معرض أكاديمية العلوم في روسيا حيث طالبت سيدة في المعرض آنذاك بسحب الصور شبه العارية لشعب البابوا، والتي أحضرها معه العالم الروسي بقصد تنوير الجمهور في موسكو وبطرسبورغ وتعريفهم بهذه القبائل التي تسكن في غينيا الجديدة.

كما كرر حفيد العالم الروسي الشهير هذا المعرض عام 2017، ولكن بصور جديدة جاء بها عقب البعثة الاستكشافية التي قام بها مؤخرا وقدمها لجمهور المدينتين الروسيتين لمقارنة التغيّرات التي طرأت على عادات ومظاهر هذه القبائل. لكنه فوجئ بقرار فيسبوك الذي حظر إحدى الصور التي نشرها أولا، ثم أغلق الحساب بعد ذلك.

المصدر: تاس

خالد ظليطو