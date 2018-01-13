الطيور الأكثر دُكنةً على الكرة الأرضية

فسر علماء الطيور آلية انعكاس الألوان الداكنة جدا التي تتميز بها بعض الطيور الفريدة.

ووجد العلماء الأمريكيون أن ريش بعض أنواع الطيور في بابوا غينيا الجديدة، ذات الألوان الداكنة، يمتص الضوء أكثر بكثير مما عليه الحال لريش الطيور الأخرى. ولاحظ الأخصائيون أن هذه الظاهرة الفريدة تعود إلى وجود تكوين دقيق خاص يسمح بامتصاص وعكس الأشعة الشمسية.

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وأشار الباحثون إلى أن ريش طيور "Parotia wahnesi، Ptiloris paradiseu ،Astrapia stephaniaе" يمتص ما يصل إلى 99.96% من أشعة الشمس الساقطة عليه بفضل صبغة "خضاب" خاصة (الخضاب مادة كيميائية تغير لون الضوء المنعكس عنها نتيجة اصطفائية في امتصاص الضوء).

فانخفاض الانعكاسية يغير بشكل كبير المظهر اللوني للطيور الفريدة ويعطيها شكلا غير عادي. وأوضح علماء الطيور أن ملامح الانتقاء الجنسي لبعض الطيور التي تجذب الإناث تأتي من تدرج الألوان الداكنة جدا.

ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية الفريدة الموجودة لدى الطيور يمكن الاستفادة منها في تصنيع نماذج مشابهة لبنية ريشها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطبيقها في المستقبل في مجالات علمية كثيرة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو