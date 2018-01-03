غضب في السعودية بسبب فيديو تعنيف رضيع من قبل ممرضات

عم غضب وامتعاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على خلفية الانتشار الواسع لمقطع فيديو يظهر ممرضات في إحدى مستشفيات المملكة وهن يعنفن ويعبثن بطفل رضيع.

ويظهر المقطع المصور ممرضة وهي تسيء إلى طفل رضيع في إحدى مستشفيات مدينة الطائف وتقوم بالعبث برأسه ووجهه، وذلك وسط ضحك ممرضات أخريات.

وأثار الفيديو ردا سريعا من قبل السلطات، فقد وجّه مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، بإيقاف 3 ممرضات عن العمل استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين لحين استكمال التحقيقات، وذلك بعد العرض الذي وصله عن طريق إدارة المتابعة لمحضر لجنة تحقيق.

#ممرضات_يعبثن_بطفل الاطفاال في الطائف لعبة الممرضات .. حتى حضانة مستشفيات الولاده فيها كفر ولعب بالاطفال من المفروض يحطون كاميرات فيها ويشوفونها الامهات — صَوْمَعَة (@sawmah_) 3 января 2018 г.

عبث وتهور مع طفل رضيع داخل مستشفى في السعودية.. ماذا يحدث؟ 😲#ممرضات_يعبثن_بطفلpic.twitter.com/QPeoqoMO8u — أنا العربي (@AnaAlarabytv) 3 января 2018 г.

#ممرضات_يعبثن_بطفل



اللي مستكثر العقوبة ياليت يحط نفسه مكان ام الطفل وهي تشوف ولدها يؤذى بدون ذنب..



أتمنى تغليظ العقوبة لأكثر من سحب الرخصة.. — May Abdull (@May_Abdull) 3 января 2018 г.

ووفقا للخطاب الموجه من مدير صحة الطائف إلى مدير إدارة الموارد البشرية، الذي نقلته صحيفة "سبق"، فإن المتورطات في تصوير مقطع الفيديو ثلاث ممرضات "سعوديات"، ويحتوي على الإساءة والعبث بطفل رضيع وتصويره ومن ثمَ نشره على عدة مواقع حتى انكشاف أمر الممرضات وتوجيههن للتحقيق.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي: "وفقا لما تم تداوله من مقطع فيديو لإحدى الممرضات ومشاركة زميلاتها بالعبث بأحد المواليد، فقد حرصت صحة الطائف منذ انتشار المقطع عبر وسائل التواصل رغم عدم تحديد موقعه على التحقق منه حيث ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال، وعلى ضوء ذلك شكل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في حينه لجنة للتحقيق توصلت إلى تحديد ممرضات يتهمن بالمسؤولية عن القضية، وأوصت اللجنة بكف أيديهن عن العمل فورا مع استكمال التحقيقات للتثبت".

وأضاف الربيعي: "نلتزم في صحة الطائف لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحة والرادعة نظاما مع إعلان ذلك رسميا لضمان تحقيق العقوبة المناسبة لكل ممارس تسول له نفسه خيانة أمانته المهنية".

‏‫وفي وقت لاحق اعتمد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عقوبة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات المسؤولات عن الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان