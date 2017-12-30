هكذا اعتذر جاي زي من بيونسي عن خيانته

أصدر مغني الراب الأمريكي جاي زي تسجيلا موسيقيا مصورا يتحدث فيه عن ألم الخيانة، ويظهر جالسا بمكان الاعتراف داخل كنيسة أمام زوجته بيونسيه.

ويركز فيديو "فاميلي فيود" أو "خلاف عائلي"، الذي صدر أمس الجمعة، وتبلغ مدته 8 دقائق، على الروابط الأسرية، وعلى تمكين المرأة، وتظهر فيه "بلو آيفي" ابنة جاي زي وبيونسيه ذات الخمسة أعوام.

وفي الفيديو الذي يحمل الكثير من الدلالات والرموز، يدخل جاي زي الكنيسة ممسكا بيد ابنته، التي ترتدي رداء أبيض، ويجلس في موقع الاعتراف، ثم تظهر بيونسيه، وهي ترتدي رداء أسود، كالذي يرتديه القساوسة، وتتابع في هدوء من منبر الوعظ، ثم تجلس على الجانب الآخر من مكان الاعتراف تستمع إليه.

ويتخيل الفيديو أحداثا تدور في المستقبل، إذ تظهر بلو آيفى بعد أن كبرت، ويبدو أنها تحكم العالم مع نساء أخريات ذوات بشرة ملونة، تلعب أدوارهن الممثلات ميندي كالينج وروساريو دوسون وأمريكا فيريرا وثاندي نيوتون ونيسي ناش.

وهذا هو أحدث تسجيل فيديو لأغاني ألبوم "4:44" الذي يرد فيه جاي زي على بيونسيه التي تحدثت عن الخديعة في ألبومها "ليمونيد"، الحائز على جائزة جرامي عام 2016.

وكان جاي زي، 48 عاما، قد اعترف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في نوفمبر/تشرين الثاني بخيانته لبيونسيه في مرحلة سابقة من زواجهما المستمر منذ 9 أعوام.

واعتبر كثيرون ألبومه "4:44" الذي يتناول قضايا الحب والحياة وقضايا اجتماعية أخرى بمثابة اعتذار لزوجته. وتصالح الزوجان وأنجبا توأمين في يونيو/حزيران.

المصدر: رويترز

رُبى آغا