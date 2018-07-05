بالفيديو.. معركة كورسك إحدى المعارك الحاسمة في الحرب الوطنية العظمى

انطلقت منذ 75 عاما، أي في 5 يوليو عام 1943 معركة القوات السوفيتية مع القوات الألمانية النازية في قوس كورس.

تعرف معركة كورسك التي استمرت 49 يوما، من 5 يوليو الى 23 أغسطس عام 1943، أيضا باسم معركة "قوس كورسك"، وتعتبر كذلك من المعارك الرئيسية الحاسمة في الحرب العالمية الثانية.

وشارك في معركة كورسك من كلا الجانبين السوفيتي والألماني 4 ملايين جندي و13 ألف دبابة و12 ألف طائرة و70 ألف مدفع

تعد معركة كورسك علامة بارزة في الحرب الوطنية العظمى ورمزا لتحول الجيش السوفيتي من الدفاع الى الهجوم. وهي المعركة التي منحت الملايين من المواطنين السوفيت أملا وثقة بإمكانية تحقيق النصر على النازية.

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وفي أثناء المعارك الدفاعية في يوليو صدت قوات الجبهة الوسطى وجبهة فورونيج هجوم القوات الألمانية من مجموعتي جيوش" الوسط" و" الجنوب" وأحبطت محاولة العدو لتطويق القوات السوفيتية وتدميرها في منطقة كورسك، وفي أغسطس عام 1943 شنت القوات السوفيتية هجومًا معاكسًا وهزمت 30 فرقة للعدو وحررت مدن أوريول وبيلغورود وخاركوف. وهيأ ذلك الظروف المناسبة من أجل بدء القوات السوفيتية للهجوم العام الصيفي - الخريفي في أغسطس - سبتمبر عام 1943 في جبهة طولها ألفي كيلومتر.

لقد هيأ سحق المجموعات الضاربة للعدو على الجبهة السوفيتية – الألمانية الظروف المواتية من أجل الإسراع في فتح الجبهة الثانية في أوروبا الغربية عن طريق إنزال قوات حلفاء الاتحاد السوفيتي في فرنسا

وتم في مؤتمر طهران الذي عقد في نهاية نوفمبر- بداية ديسمبر عام 1943 الاتفاق بين قادة الدول الكبرى الثلاث (الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة) بشأن خطط ومواعيد العمليات المشتركة لألحاق الهزيمة بالعدو الألماني.

المصدر: تاس