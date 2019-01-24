قناصو الجيش الروسي يتسلمون بندقية قنص حديثة (فيديو)

بدأ القناصون في لواء قوات المشاة الميكانيكية المرابط في مقاطعة فولغوغراد الروسية في تسلم بنادق "كورد-إم" المطورة.

وتستخدم هذه البنادق طلقات عيار 12.7 ملم، تمكن من مكافحة القناصين وإصابة المدرعات الخفيفة والزوارق والدرونات المحلقة على ارتفاع منخفض.

ويمكن أن يصيب القناص أهدافه على مدى 2000 متر دون أن يتعرض لنيران الأعيرة العادية من الأسلحة الخفيفة. وبلغت سعة مخزن البندقية 5 طلقات.

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وقال ناطق باسم المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي إن "الماسورة المتجولة" لا تلامس الأجزاء الأخرى للبندقية. وفي الماسورة مكبح فعال، من شأنه التقليل من قوة الارتداد بمقدار 2.5 مرة، وإخفاء النار الخارجة من البندقية أثناء الرمي وقت الليل. ويمكن مقارنة قوة الارتداد هذه بقوة الارتداد التي تنتجها بندقية "كلاشينكوف" الآلية.

وعلاوة على ذلك، فإن بندقية "كورد-إم" تسمح بعد تطويرها باستخدام أنواع مختلفة من أجهزة التسديد، بما فيها أجهزة التسديد الليلي. وتتحمل البندقية 4500 طلقة نارية.

يذكر أن وزن البندقية الجديدة بلغ 11.8 كيلوغرام بجهاز التسديد، أي أقل من وزن مثيلاتها الأجنبية، بما فيها بندقية القنص الأمريكية "إم 82" التي تستخدمها الوحدات الخاصة في بلدان كثيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا