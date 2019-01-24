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"تويوتا" و"باناسونيك" تعقدان شراكة استراتيجية

العلوم والتكنولوجيا

Reuters IK
صورة أرشيفية
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وقعت شركتا "تويوتا" و"باناسونيك" اليابانيتان عقودا جديدة لاستحداث شركة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن المفترض أن تضم الشركة الجديدة أكثر من 3500 موظف وتقني ومهندس، سيقومون بتطوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإجراء التجارب والبحوث لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وستحصل "تويوتا" على 51% من أسهمها، فيما ستنال "باناسونيك" 49%.

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كما سيعمل الخبراء في هذه الشركة على متابعة مشكلات الاحتباس الحراري ومسبباته، وتطوير أفكار جديدة لتوليد الطاقة من مصادر طبيعية مختلفة، واستحداث تقنيات جديدة لمحركات السيارات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن باناسونيك تعمل منذ عقود على إنتاج البطاريات، وتعتبر اليوم المنتج الأكبر لبطاريات السيارات الكهربائية، وخصوصا بطاريات سيارات تسلا الشهيرة. أما شراكتها مع تويوتا، فيرى الخبراء أنها قد تكون بهدف إنتاج سيارات كهربائية متطورة.

المصدر: فيستي

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