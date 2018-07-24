باناسونيك في ورطة بسبب بطاريات تسلا

ذكرت مصادر مطلعة في سوق التقنية أن شركة باناسونيك قد تتعرض لغرامات كبيرة من السلطات الأمريكية بسبب البطاريات التي توردها لشركة تسلا.

وتكمن المشكلة في أن باناسونيك تستعمل في بطاريات السيارات التي توردها إلى تسلا كميات من عنصر الكوبالت المستخرج من كوبا، والتي تعتبر من الدول المشمولة بالعقوبات الأمريكية، ويحظر استيراد بعض المواد منها.

من جانبها، أوضحت باناسونيك أن نسبة صغيرة فقط من الكوبالت التي تستخدمه في صناعة البطاريات تأتيها من شركة "Sherritt International" الكندية التي تستورده من كوبا، أما الكوبالت الباقي فمن مصادر مختلفة، لذا يصعب عليها تحديد وجهة هذا الكوبالت المستقبلية في البطاريات التي تصدرها.

We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen — Elon Musk (@elonmusk) 13 июня 2018 г.

أما إيلون موسك، المدير التنفيذي ومؤسس شركة تسلا، فأوضح في تغريدة سابقة على تويتر أن شركته تستعمل الكوبالت بنسب ضئيلة في البطاريات، وستستغني عنه تماما في المستقبل.

المصدر: فيستي