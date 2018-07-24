 
مباشر

باناسونيك في ورطة بسبب بطاريات تسلا

العلوم والتكنولوجيا

باناسونيك في ورطة بسبب بطاريات تسلا
youtube/OneStarProVideos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjxm

ذكرت مصادر مطلعة في سوق التقنية أن شركة باناسونيك قد تتعرض لغرامات كبيرة من السلطات الأمريكية بسبب البطاريات التي توردها لشركة تسلا.

وتكمن المشكلة في أن باناسونيك تستعمل في بطاريات السيارات التي توردها إلى تسلا كميات من عنصر الكوبالت المستخرج من كوبا، والتي تعتبر من الدول المشمولة بالعقوبات الأمريكية، ويحظر استيراد بعض المواد منها.

من جانبها، أوضحت باناسونيك أن نسبة صغيرة فقط من الكوبالت التي تستخدمه في صناعة البطاريات تأتيها من شركة "Sherritt International" الكندية التي تستورده من كوبا، أما الكوبالت الباقي فمن مصادر مختلفة، لذا يصعب عليها تحديد وجهة هذا الكوبالت المستقبلية في البطاريات التي تصدرها.

أما إيلون موسك، المدير التنفيذي ومؤسس شركة تسلا، فأوضح في تغريدة سابقة على تويتر أن شركته تستعمل الكوبالت بنسب ضئيلة في البطاريات، وستستغني عنه تماما في المستقبل.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا