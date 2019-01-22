الجيش الروسي يتزود ببنادق صيد الدرونات

يتسلم العسكريون الروس ورجال أجهزة الأمن ما يزيد عن 200 نسخة من بنادق "بيشال" الإلكترونية اللاسلكية، التي تستخدم لمكافحة الطائرات من دون طيار.

وخضعت البنادق لاختبارات أولية في وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة والحرس الوطني الروسي، حيث تم تأكيد فاعليتها الفائقة.

وقال ناطق باسم شركة "أوتوماتيكا" المصنعة للبنادق الإلكترونية، وهي فرع في مؤسسة "روس تيخ" الحكومية، إن 200 بندقية إلكترونية ستسلم للوحدات العسكرية في النصف الأول من العام الجاري.

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وأشار الناطق إلى أن بندقية "بيشال" الإلكترونية المنقولة كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش-2018". وتزن البندقية 3 كيلوغرامات فقط وتعمل في مجال الترددات من 600 ميغاهيرتز إلى 6000 ميغاهيرتز. وبلغ المدى الفعال لاستخدامها كيلومتريْن.

وقال مصممو البندقية إنها أسقطت خلال الاختبارات ما يزيد عن 20 درونا.

يذكر أن المهندسين الروس صمموا إلى جانب بندقية "بيشال" منظومة "سابسان" المنقولة الخاصة بمكافحة الطائرات من دون طيار ومنظومة "تاران" الثابتة.

وتتضمن تلك المنظومات أجهزة اكتشاف ومرافقة الدرونات والتأثير اللاسلكي الإلكتروني عليها وعلى قنوات الاتصال بها والتحكم فيها، وتتوفر لدى المنظومات أيضا إمكانية إرسال معلومات دلالة الهدف إلى وحدات المدافع والصواريخ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا