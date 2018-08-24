أجهزة الأمن الروسية تتزود ببنادق إلكترونية مضادة للدرونات

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن أجهزة الأمن في روسيا تبدأ التزود ببنادق "بيشال" الإلكترونية، مطلع العام المقبل.

وبمقدور البندقية الإلكترونية (وزنها 3 كيلوغرامات) اكتشاف الطائرات من دون طيار، وإسكات اتصالاتها وملاحتها بكل الترددات الممكنة على مسافة حتى 2000 متر.

وتعمل "بيشال" حسب "نوفوستي" في مجال الترددات من 600 إلى 6000 ميغاهيرتز. وقد كشف عن نموذج للبندقية المضادة للدرونات في منتدى "الجيش-2018".

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وتولى مصنع "كالوغا" الكهرميكانيكي الروسي إنتاج البنادق على دفعات. أما تصميم المجمع المنقول للمقاومة الإلكترونية اللاسلكي من طراز "بيشال" فيعود إلى شركة "أوتوماتيكا" الدفاعية الروسية.

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" قامت، هي أيضا، بتصنيع بندقية إلكترونية مضادة للدرونات أطلقت عليها تسمية "REX-1".

المصدر: زاشيشات روسيا