 
مباشر

الكشف عن صواريخ تحملها المروحيات أو العربات في منتدى "الجيش-2018"

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن صواريخ تحملها المروحيات أو العربات في منتدى
Livejournal
صواريخ غير موجهة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kos1

كشف منتدى "الجيش-2018" عن مجموعة من الصواريخ غير الموجهة من طراز "إس-8"، يمكن نصبها في المروحيات أو المركبات العسكرية.

Livejournal
صواريخ غير موجهة عيار 80 ملم

وصممت مجموعة جديدة من صواريخ جو-أرض غير موجهة بعيار 80 ملم في شركة "زاسلون" ببطرسبورغ. ويمكن أن تحتوي منصة الإطلاق على 10 أو 15 أو 20 أو 25 صاروخا.

إقرأ المزيد
حاملة طائرات خفيفة الكشف عن مشروع حاملة طائرات روسية في منتدى "الجيش-2018"

وتخصص المنصة التي تضم 10 صواريخ لسيارات جيب عسكرية مثل سيارة بيك آب من طراز "واز باتريوت".

أما بقية المجموعات الصاروخية فيتم تعليقها في الحمالات الخارجية لمروحيات "مي 28 إن إم" (صياد الليل) المطورة.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تصريحاته الأخيرة.. برأيك، هل سيتم عزل ترامب من منصب رئيس الولايات المتحدة؟