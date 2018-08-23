الكشف عن صواريخ تحملها المروحيات أو العربات في منتدى "الجيش-2018"

كشف منتدى "الجيش-2018" عن مجموعة من الصواريخ غير الموجهة من طراز "إس-8"، يمكن نصبها في المروحيات أو المركبات العسكرية.

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وصممت مجموعة جديدة من صواريخ جو-أرض غير موجهة بعيار 80 ملم في شركة "زاسلون" ببطرسبورغ. ويمكن أن تحتوي منصة الإطلاق على 10 أو 15 أو 20 أو 25 صاروخا.

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وتخصص المنصة التي تضم 10 صواريخ لسيارات جيب عسكرية مثل سيارة بيك آب من طراز "واز باتريوت".

أما بقية المجموعات الصاروخية فيتم تعليقها في الحمالات الخارجية لمروحيات "مي 28 إن إم" (صياد الليل) المطورة.

المصدر: تاس