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الكشف عن مشروع حاملة طائرات روسية في منتدى "الجيش-2018"

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن مشروع حاملة طائرات روسية في منتدى
Wod-1958.livejournal.com
حاملة طائرات خفيفة
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عرض مركز "كريلوف" العلمي الروسي في منتدى "الجيش-2018" مشروع حاملة طائرات خفيفة قد تهتم به قيادة البحرية الروسية ودول أخرى.

وقال ناطق باسم المركز إن "هذا المشروع أعد لجهات الطلب الخارجية، لكن الدولة الروسية يمكن أن تهتم به أيضا".

وحسب الناطق، فإن تكلفة مشروع الحاملة الواعدة تقل بمقدار النصف عن مشروع حاملة الطائرات الثقيلة "شتورم"، مع العلم أن بإمكانها استقبال الطائرات من الأنواع نفسها. ويمكن أن تتولى مصانع "سيفماش" في شمال روسيا أو "البلطيق" في بحر البلطيق أو "كيرتش" في البحر الأسود بناءها.

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وأشار الناطق إلى أن عملية بناء حاملة الطائرات الخفيفة يمكن أن تنجز بعد 7 أعوام من الحصول على طلب بتنفيذها.

يذكر أن إزاحة حاملة الطائرات الخفيفة يمكن أن تبلغ حسب مواصفاتها 44 طنا. وسيكون بمقدورها أن تحمل 46 طائرة على متنها. وستتزوّد السفينة بمحرك توربيني غازي.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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