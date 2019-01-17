البحرية الروسية تتسلم أخطر فرقاطة روسية مزودة بصواريخ "كاليبر"

قام الخبراء في مصنع "سيفيرنايا ويرف" الروسي بإعداد فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" للمرحلة الثانية لاختبارها البحري التي تنطلق الربيع المقبل.

وقال ناطق باسم المصنع إن المرحلة الأولى لاختبار السفينة اختتمت في ديسمبر الماضي، حيث خضعت لاختبار الأنظمة الخاصة بقدرتها على البقاء، والأنظمة الكهربائية وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأسلحة الفرقاطة، وقدرتها على المناورة وسرعتها. وقطعت الفرقاطة آنذاك 500 ميل بحري بسرعة 26 عقدة بحرية.

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أما المرحلة الثانية لاختبار السفينة، والتي تنطلق في مارس المقبل، فتستمر في اختبار سرعتها وقدرتها على المناورة، فضلا عن مختلف اختبارات الأسلحة. ومن المقرر أن تسلم الفرقاطة للبحرية الروسية نهاية العام المقبل.

يذكر أن فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" هي سفينة ثانية في مشروع "22350" بعد فرقاطة "الأميرال غورشكوف". وتحمل على متنها 16 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر" بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.

المصدر: تاس