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الجيش الروسي يغلق أجواء شرقي المتوسط

أخبار روسيا

الجيش الروسي يغلق أجواء شرقي المتوسط
discover24.ru
إطلاقات صواريخ تدريبية من على متن سفن حربية روسية - أرشيف
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أفادت آليات الإنذار الدولية بأن القوات الروسية أغلقت اليوم الأربعاء أجواء شرقي المتوسط لمناورات صاروخية نشرت جدولها.

وأشار نظام الإخطار الدولي لموظفي الطيران (NOTAM)، ونظام إنذار الملاحة البحرية إلى أن المنطقة المذكورة ستكون مغلقة أمام الطائرات والسفن المدنية من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء أيام 9 و10، و23 و24، و30 و31 من الشهر الجاري.

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المصدر: إنترفاكس

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