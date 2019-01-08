روسيا تزوّد صواريخ "كاليبر" المجنحة برؤوس نووية

كشف مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، أن العمل جار في الوقت الراهن على تطوير أحدث نماذج من صواريخ "كاليبر" المجنحة بمداها الذي يصل إلى أكثر من 4.5 ألف كيلومتر.

وأشار المصدر، إلى أن الصواريخ الجديدة ستتزود بها القوات البحرية الروسية وسيتم تركيبها على السفن والغواصات.

وأضاف أن النماذج الجديدة من الصواريخ لا تزال قيد التصميم وأنها تتجاوز في حجمها وسرعتها ومداها صواريخ "كاليبر" المستخدمة الآن.

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صواريخ "كاليبر" مخصصة لتدمير المنشآت البرية وستكون النماذج الجديدة منها قادرة على حمل رأس رؤوس نووية ومن المتوقع أن تدخل الخدمة عام 2027.

وتملك البحرية الروسية في القوت الراهن، صواريخ كاليبر من مختلف الفئات والنماذج، مخصصة للاستخدام من السفن والغواصات، ومركبة على الفرقاطات والطرادات والغواصات الذرية والعادية، وأظهرت فعاليتها ودقتها في استهداف مواقع الإرهابيين في سوريا، منطلقة من مياه روسيا والمتوسط.

المصدر: لينتا رو