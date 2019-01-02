 
مباشر

البحرية الروسية تطور راجمات صواريخ لسفنها الحربية

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تطور راجمات صواريخ لسفنها الحربية
Sevastopol Life / youtube.com
راجمة صواريخ بحرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l97s

قال رئيس قسم الأسلحة في شركة "روس تيخ" الروسية، سيرغي أبراموف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن خبراء الشركة وضعوا مشروعا تصميميا لراجمة صواريخ بحرية.

إقرأ المزيد
راجمة الصواريخ "تورنادو - أس"
راجمات الصواريخ" تورنادو" تحل محل "سميرتش" في الجيش الروسي

وأضاف أبراموف أن الشركة لديها مبتكرات في مجال الذخائر التي ستستخدمها راجمات الصواريخ هذه.

وتطرق أبراموف إلى موضوع الذخائر التي ستستخدمها راجمات الصواريخ البحرية، حيث قال إن "المقصود بالأمر هو صواريخ مزودة برؤوس قتالية شديدة الانفجار ورؤوس الشظايا وكذلك صواريخ غير موجهة جديدة ذات رؤوس قتالية عنقودية وجوفاء".

وأشار أبراموف إلى أن شركته بدأت عام 2017 الإنتاج الصناعي لقنبلة جوية موجهة مضادة للغواصات من الجيل الجديد.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يحتفل الروس برأس السنة؟