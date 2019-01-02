البحرية الروسية تطور راجمات صواريخ لسفنها الحربية

قال رئيس قسم الأسلحة في شركة "روس تيخ" الروسية، سيرغي أبراموف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن خبراء الشركة وضعوا مشروعا تصميميا لراجمة صواريخ بحرية.

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وأضاف أبراموف أن الشركة لديها مبتكرات في مجال الذخائر التي ستستخدمها راجمات الصواريخ هذه.

وتطرق أبراموف إلى موضوع الذخائر التي ستستخدمها راجمات الصواريخ البحرية، حيث قال إن "المقصود بالأمر هو صواريخ مزودة برؤوس قتالية شديدة الانفجار ورؤوس الشظايا وكذلك صواريخ غير موجهة جديدة ذات رؤوس قتالية عنقودية وجوفاء".

وأشار أبراموف إلى أن شركته بدأت عام 2017 الإنتاج الصناعي لقنبلة جوية موجهة مضادة للغواصات من الجيل الجديد.

المصدر: سلاح روسيا