انطلاق اختبار فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" الروسية الحديثة

يبدأ الاختبار البحري لفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" الروسية الحديثة من مشروع "22350"، والتي بنيت في مصنع "سيفيرنايا ويرف" الروسي.

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وتعد "الأميرال كاساتونوف" فرقاطة ثانية من مشروع "22350"، إذ تدخل تشكيلة البحرية الروسية بعد فرقاطة "الأميرال غورشكوف"، عقب انتهاء اختبارها الذي يبدأ، يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري.

وصرح اللواء البحري، فلاديمير كوروليوف، في مؤتمر العلم والتطبيق البحرييْن الذي تعقده حاليا قيادة البحرية الروسية، بأن البحرية تتسلم في الآونة الأخيرة سفنا حديثة بشكل منتظم. ومن بينها سفينة الدوريات "فاسيلي بيكوف" التي دخلت الأسبوع الجاري الخدمة في أسطول البحر الأسود، وفرقاطة "ميتيشي" الصغيرة وفرقاطة "غرومكي" التي يتسلمها أسطول المحيط الهادئ الروسي بعد انتهاء اختبارها.

يذكر أن مشروع "22350" يتضمن بناء سفن حربية بعيدة المدى، تحمل على متنها 16 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر" و"أونيكس"، ومنظومة "ريدوت" للدفاع الجوي، فضلا عن أسلحة المدفعية وأجهزة الرادار.

المصدر: تاس