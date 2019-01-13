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خبير ذكاء صناعي: نصف المهن ستموت خلال 15 عاما

العلوم والتكنولوجيا

خبير ذكاء صناعي: نصف المهن ستموت خلال 15 عاما
Reuters : Steve Marcus
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حذر خبير صيني بارز من أن نصف الوظائف المهنية ستموت خلال 15 سنة قادمة، نتيجة لتطور تقنيات الذكاء الصناعي في شتى المجالات.

وتحدث رجل الأعمال وخبير الذكاء الصناعي، كاي فو لي، في مقابلة أجراها مع قناة "CBS" الأمريكية، عن الأزمة الراهنة التي يواجهها سوق العمل الدولي، ناصحا أصحاب المهن والمهارات بالتأقلم السريع مع التغيير الحاصل.

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كما أكد الخبير الصيني على ضرورة تعديل الخطط التعليمية في المدارس والجامعات، لكي تستطيع الأجيال الحالية والقادمة التأقلم مع الواقع الجديد الذي سيشغل الذكاء الصناعي حيزا كبيرا منه.

وفي الوقت نفسه، طمأن لي المشاهدين بأن كثيرا من الوظائف لن تتأثر بثورة الذكاء الصناعي، كتلك التي تندرج ضمن مجالات الطب والتعليم والبحث العلمي، مثلا. 

أما بالنسبة لأكثر الوظائف المهددة في السنوات المقبلة، فتأتي في مقدمتها: خدمة العملاء، المحاسبة، عمال المصانع، المبيعات، قيادة عربات النقل.

 المصدر: RT

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