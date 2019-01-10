بزة الجندي الروسي المستقبلية تتكامل مع الروبوتات والدرونات (فيديو)

من المتوقع أن تتكامل البزة المستقبلية للجندي الروسي "راتنيك-3" من الجيل الثالث لتتعامل مع الروبوتات والدرونات.

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وأصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء 8 يناير الجاري، بيانا جاء فيه أن تصميم البزة المستقبلية الواعدة للجندي الروسي من الجيل الثالث، يقضي بأن تتكامل مع الروبوتات صغيرة الحجم والدرونات، بغية رفع القدرة القتالية لوحدات القوات البرية في ميدان القتال.

وأضاف البيان أن المهندسين في القوات المسلحة قاموا بتصميم وحدة إلكترونية ملحقة ببزة "راتنيك-3" للجندي الروسي، أوكلت إليها مهمة تقييم حالة الجندي في ميدان القتال، وتسجيل مؤشراته الحيوية، بما فيها النبض ومعدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم وما إلى ذلك، وإرسالها في نظام "أونلاين" إلى قائد الوحدة.

كما ذكر البيان أن اختبار تلك الوحدة الإلكترونية سيجري قريبا في الظروف الميدانية.

المصدر: تاس